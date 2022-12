Die Einhäuser Pfadfinder vom Stamm der Georgsgiggel verteilen am 13. Dezember von 17 bis 20 Uhr das Friedenslicht aus Betlehem. Gleichzeitig wird am Pfarrzentrum St. Michael in der Rheinstraße ein Adventsfeuer entzündet. Die Besucher sind hier zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Wer das Friedenslicht mit nach Hause nehmen möchte, sollte eine eigene Kerze und Laterne mitbringen.

