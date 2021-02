Einhausen. Der Winter ist auch nach Einhausen zurückgekehrt. Bei eiskalten Temperaturen wäre aktuell eigentlich die beste Zeit, um sich im 29,5 Grad warmen Wasser des Hallenbades aufzuwärmen. Insbesondere Senioren und Familien mit kleinen Kindern nutzen daher üblicherweise die kleine, aber feine Freizeiteinrichtung gerne, um sich zu bewegen, zu entspannen und zu planschen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist das Hallenbad bereits seit November für den öffentlichen Betrieb geschlossen. Lediglich Schulklassen durften das Becken noch aufsuchen. Doch da zuletzt nur ganz wenige Kinder an dem Schwimmunterricht teilgenommen hätten, wurde die Einrichtung vorerst komplett stillgelegt, erläutert der zuständige Amtsleiter im Rathaus, Stefan Grimm.

Das Wasser im acht mal 16,66 Meter großen Pool wurde zwischenzeitlich abgelassen – insgesamt 240 000 Liter. Den Leerstand nutzt die Gemeinde, um einen Großteil der jährlichen Generalreinigung und anstehende Renovierungsarbeiten vorzuziehen, sagt Stefan Grimm.

Im Sommer nur eine kurze Pause

Normalerweise werden diese notwendigen Erhaltungsmaßnahmen während der Sommerferien durchgeführt. Jetzt hofft man im Rathaus – sofern die Corona-Entwicklung in den nächsten Monaten eine Öffnung wieder zulässt – die Sommerpause auf ein Minimum reduzieren zu können. Aufwärmen will sich dann aber wahrscheinlich niemand mehr im Hallenbad. Im Gegenteil: Während der Hitzeperioden in den Sommern der vergangenen Jahre bevorzugten einige Besucher das Hallenbad, um ohne direkte Sonneneinstrahlung schwimmen zu können. kel