Der Zaun am Kunstrasenplatz in Einhausen ist kaputt. Nicht aus Altersgründen ist das Drahtgeflecht an der Stelle zur Grillhütte nicht mehr zu gebrauchen und muss ersetzt werden. Der Schaden deutet vielmehr auf mutwillige Zerstörung hin. Mehrfach seien bereits junge Leute an dem Gelände gesehen worden, die wohl auch zu unüblichen Zeiten dort Fußball spielten und bei Kontrollen wegrannten, heißt

...