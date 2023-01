Geld und Digitalkamera bei Einbruch in Einhausen gestohlen

Einhausen. Ein Wohnhaus in der Waldstraße in Einhausen ist zwischen Dienstagnachmittag (24.) und Freitagnachmittag (27.), in das Visier von Einbrechern geraten, wie die Polizei berichtet.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die ungebetenen Besucher sämtliche Zimmer. Dabei entwendeten sie Geld und eine Digitalkamera.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.