Gefüllte Kühltasche für Pater Witold

Einhausen. In diesen Tagen endete der Ferienvertretungsdienst von Pater Witold aus Rom. Er war für die Urlaubszeit von Pfarrer Klaus Rein „Statt-Pfarrer in Einhausen“. In seinem vorletzten Gottesdienst dankte ihm Roswitha Grieser in ihrer Eigenschaft als stellvertretende Vorsitzende des Kirchenverwaltungsrates St. Michael für den Dienst, den er schon viele Jahre übernimmt. Der Geistliche reist zu Verwandten in Norddeutschland und dann in seine polnische Heimat. Als Dankeschön wurde dem Pater eine Kühltasche samt Inhalt überreicht. Die langen Autofahrten sollen dann durch den Griff in die Kühlbox etwas angenehmer werden: Getränke und anderes mehr finden sich darin.

Pater Witold dankte seinerseits der Gemeinde für die „wiederholt freundliche Aufnahme und Wertschätzung seines priesterlichen Dienstes“ in Einhausen. Er freue sich über die erlebten Gottesdienste und dankte seinerseits Roswitha Grieser für die herzlichen Worte im Namen der Pfarrgemeinde St. Michael und ihrer Gremien. Die Kühltasche sei eine gelungene Überraschung für ihn. red/Bild: Bernhard Glanzner