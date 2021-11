Einhausen. Am Sonntag, 14. November, findet um 14 Uhr die Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Friedhof Süd statt. In der Aussegnungshalle werden Bürgermeister Helmut Glanzner und Pfarrer Klaus Rein an die Opfer von Kriegen, Terror und Gewalt erinnern. Es singt der Gesangverein Liederkranz. Im Anschluss werden die Kirchengemeinden, die Gemeinde Einhausen und der VdK Kränze am Denkmal für gefallene Soldaten niederlegen. Mitglieder des Musikcorps wirken musikalisch mit. elo

