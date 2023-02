Gartenhütte in Einhäuser Kleingartensiedlung abgebrannt

Einhausen. Der Brand einer Gartenhütte in Einhausen hat am Donnerstagabend (16.02.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte über Flammen in der Kleingartensiedlung "Im Rod" gegen 22.15 Uhr, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Wie sich herausstellte, brannte eine Gartenhütte auf einer dortigen Gartenparzelle. Die Feuerwehr Lorsch konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand rasch löschen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.