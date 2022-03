Einhausen. Am Montag vergangener Woche, 14. März, ereignete sich in der Einhäuser Mathildenstraße in Höhe der Tankstelle ein Verkehrsunfall. Daran beteiligt waren laut Polizeibericht ein roter Pkw und eine Fußgängerin, die dabei verletzt wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06252-7060 an die Polizei Heppenheim zu wenden. red

