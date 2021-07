Am morgigen Samstag kommt es in Einhausen zur Neuwahl der Kerwekönigin und ihrer Begleitdamen. Wie in den Jahren zuvor wird dabei traditionell eine der jetzigen Begleitdamen zur Kerwekönigin 2021 gewählt. Durch ein Jahr Stillstand im Kerweleben in Einhausen, ist das Alter der neuen Kandidatinnen für die Ämter der Begleitdamen von 16 bis 17 auf 17 bis 18 Jahre gestiegen.

Gewählt wird ...