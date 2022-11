Einhausen. Im Rahmen des 150-Jahre-Jubiläums von St. Michael lädt die Pfarrgemeinde zu zwei Kirchenführungen ein. Pfarrer Klaus Rein und der ehemalige Grundschul-Rektor Albert Bähr werden das Gotteshaus vorstellen. Termine sind am kommenden Samstag, 29. Oktober, um 16 Uhr und am Sonntag, 13. November, um 11 Uhr. Weitere Jubiläumstermine sind der Festgottesdienst mit Bischof Peter Kohlgraf am 6. November um 10 Uhr und das Harfenkonzert mit Silke Aichhorn am 12. November um 18 Uhr. kel

