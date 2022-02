Friedhofstraße soll gesperrt werden

Einhausen. Ganze fünf Monate soll die Friedhofstraße zwischen den Einmündungen An der Renngasse und Carl-Benz-Straße wegen Erschließungsarbeiten gesperrt sein. Hier sollen Kanalrohre, sowie Wasser-, Gas- und Stromleitungen für das neue Gewerbegebiet Nord II, zu dem rechtlich auch die im Bau befindliche kommunale Kita gehört, verlegt werden. Das beauftragte Unternehmen hat nach Angaben aus dem Rathaus eine Straßensperrung vom 15. Februar bis 22. Juli beantragt. Die Bushaltestelle im Bereich Friedhofstraße (gegenüber Haus-Nr. 37) soll während dieser Zeit ersatzlos entfallen, verkündet die Gemeinde auf ihrer Homepage. Ob die Baustelle und die Sperrung tatsächlich so lange bestehen wird, will man bei der Verwaltung noch abklären. Am vergangenen Dienstag war die Friedhofstraße zumindest nochdurchgängig befahrbar. kel

