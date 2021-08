Freier Eintritt zum Open Air in Einhausen, aber es gilt die 3G-Regel

Einhausen. „Geimpft, genesen, getestet“: Die „3G-Regel“ gilt auch am kommenden Wochenende, wenn auf dem Hallenbad-Parkplatz nach einem Jahr Corona-Pause wieder das Sommer-Open-Air über die Bühne geht.

„Es bleibt eine kostenlose Veranstaltung für alle“, betonen die Organisatoren. Eintrittskarten müssen also nicht erworben werden. Allerdings werden am Eingang zum Gelände von jedem Besucher die Kontaktdaten erfasst – entweder per Luca-App oder in Form eines ausgefüllten Kontaktformulars. Eine entsprechende Vorlage kann auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen und zum Konzert mitgebracht werden. Bis zu vier Personen können auf einem Formular eingetragen werden.

Erforderlich ist nach der „3G-Regel“ auch ein Nachweis darüber, dass ein Besucher vollständig geimpft ist, von einer in den vergangenen sechs Monaten aufgetretenen Covid-19-Erkrankung genesen ist oder dass er einen aktuell negativen Test vorweisen kann. „Der negative Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein. Somit kann ein Test von Samstag auch noch für den Frühschoppen am Sonntag gelten“, informiert die Gemeinde. Im Eingangsbereich des Konzert-Geländes wird es zwei Schleusen für die bessere Abwicklung der Kontaktdatenerfassung geben. Hier erhält jeder Sommer-Open-Air-Besucher von den Sicherheitsmitarbeitern ein Bändchen für den jeweiligen Konzerttag. Die Bändchen sollen über die Dauer des Abends getragen werden, da sich der Toilettenwagen außerhalb des Geländes befindet.

Im Eingangsbereich des Geländes besteht Maskenpflicht. Auf dem Gelände selbst muss laut Verordnung anschließend kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Es wird allerdings empfohlen, die Maske bei der Bestellung von Getränken oder Essen aufzusetzen.

Hier haben die Besucher unter anderem die Wahl zwischen deftigen Burgern, Bratwürsten und süßen Crêpes. Auch die örtlichen Vereine sind mit im Boot. Die SSG verkauft Bier und alkoholfreie Getränke, der BSC bietet an einem Stand regionalen Wein und Sekt an. Zudem wird es einen Apfelweinstand geben.

Los geht es – wie bereits berichtet – am Freitagabend (20.) ab 20 Uhr mit tanzbarem Soul, Funk und Pop von Charles Shaw and the Classic Brothers.

Am Samstag (21.) stehen zwei Bands der Popakademie Mannheim auf der Bühne. Ab 19 Uhr gibt es Deutsch-Pop von Laura Lato und ihrer Band.

Im Anschluss präsentieren „Purple Prosecco“ eine tanzbare Mischung aus den bekanntesten Hits der Sechziger bis heute.

Am Sonntag (22.) spielt dann das Musikcorps Einhausen ab 11 Uhr zum Frühschoppen auf. kel/red