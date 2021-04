Einhausen. Wegen der Corona-Pandemie muss das Frauenfrühstück in Einhausen weiter pausieren. Und so kann auch der 80. Geburtstag von Lioba Wüst (Bild: Parzinger) nicht in diesem Rahmen im großen Kreis gefeiert werden. Dennoch wollen Ulrike Peter und Inge Goisser es sich nicht nehmen lassen, ihrer Mitstreiterin Lioba Wüst zu ihrem Ehrentag am morgigen Sonntag zu beglückwünschen und der Jubilarin für ihren tatkräftigen Einsatz beim Frauenfrühstück zu danken.

Das Frauenfrühstück gehört zu den beliebten Veranstaltungen, bei denen sich Frauen einmal monatlich zu einem Frühstück mit kulturellem Rahmen treffen – frei nach dem Motto: Leib und Seele stärken. Nach dem Frühstück folgt immer ein etwa einstündiger Vortrag oder Bildbericht. Dabei geht es um Geschichte, den Glauben, außergewöhnliche Reisen, Literatur, Ernährung und Vieles mehr.

Für einen reibungslosen Ablauf bei oftmals über 60 Teilnehmerinnen sorgt unter anderem die „Macherin“ Lioba Wüst. Sie schmückt die Tische im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde mit wunderschönem jahreszeitlich geprägtem Tischschmuck und sorgt für das immer reichlich bestückte Frühstücksbuffet.

Die Jubilarin gehört seit dem Beginn des Frauenfrühstücks, das vor fast 20 Jahren von Doris Spielhoff ins Leben gerufen wurde, zu dem Team, das seit sieben Jahren von Ulrike Peter, Inge Goisser und Lioba Wüst geleitet wird. Werden die Drei in der Gemeinde zufällig von Passanten getroffen, heißt es immer wieder: „Hoffentlich geht es bald weiter mit dem Frauenfrühstück.“

Nächste Termine noch unklar

Ulrike Peter teilte im Gespräch mit dieser Zeitung mit, dass neue Planungen für 2021 erst einmal zeitnah gemacht würden. Aber wahrscheinlich werde es wohl September oder Oktober bis die nächsten Treffen stattfinden können – dann mit etwas anderem Profil, vielleicht auch mit weniger Teilnehmerinnen. Das Vorstandsteam sei aber voller Vertrauen und warte noch etwas ab, sagt Ulrike Peter.

Das ganze Team wie auch die Teilnehmerinnen des Frauenfrühstücks freuen sich auf ein gesundes Wiedersehen – und das baldmöglichst, betonte Ulrike Peter.

