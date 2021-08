Forsthaus Jägersburg wieder geöffnet

Einhausen. Das Restaurant Forsthaus Jägersburg hat wieder geöffnet. Lange hat es gedauert, bis die neue Pächterin Eugenia Schlenow endlich Gäste im Traditionshaus am Rande des Jägersburger Waldes begrüßen konnte. Bereits im März hatte die 28-jährige Restaurantfachfrau ihren Pachtvertrag mit dem Ehepaar Irene und Klaus Schlappner unterschrieben, doch die Corona-Pandemie machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Umso glücklicher ist sie, endlich Gäste im lauschigen Biergarten begrüßen zu dürfen und diese sie mit Getränken und gutbürgerlicher Küche bewirten zu können. Trotz ihrer erst 28 Jahren hat Eugenia Schlenow schon langjährige Erfahrungen in der Gastronomie und führt erfolgreich seit sechs Jahren die Gaststätte Weiherhaus in Bensheim-Auerbach, die weiterhin das Fundament für ihre eigenverantwortliche Laufbahn in der Gastronomie bildet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Dienstag bis Sonntag hat das Forsthaus Jägersburg geöffnet. Unter der Woche ab 18 Uhr und am Wochenende bereist ab 12 Uhr. Bis 21.30 ist die Küche geöffnet und um 23 Uhr schließt das Restaurant. „Unsere Speisenkarte wird stets durch wöchentlich wechselnde Tagesempfehlungen ergänzt“, erzählt Eugenia Schlenow, die im Herbst auch – passend zum Namen ihres Restaurants – frisches Wild aus der Region auf die Speisekarte setzen will.

Die Anschrift des Forsthauses Jägersburg lautet: Außerhalb 6, Einhausen. tn/Bild: Neu