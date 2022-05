Die Einhäuser SPD lädt am 22. Mai in Zusammenarbeit mit der Bücherei wieder zu ihrem traditionellen Bücher- und Medienflohmarkt ein. Von 10 bis 15 Uhr werden in der Mehrzweckhalle Bücher, CDs, Hörspiele und Schallplatten angeboten. Wer noch einen Stand aufbauen möchte, kann sich nach Angaben der SPD per E-Mail unter info@spd-einhausen.de anmelden. Für Kinder wird es eine Vorleseecke sowie eine

...