Der Giggel ist das inoffizielle Wahrzeichen der Gemeinde Einhausen. Und so lag es nahe, dass sich auch die jüngsten Kommunalpolitiker in der Gemeindevertretung als fraktionsübergreifende Gruppierung „Jung-Giggel“ nennen. Namentlich gehören Michelle Glanzner (CDU), Mika Hoffmann (SPD) und Lea May (Grüne) dazu. Zusammen haben sie bereits Jugend-Workshops zum Thema Ortsentwicklung organisiert und

...