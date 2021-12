Firmung wird wegen Corona nachgeholt

Einhausen. Aufgrund der Pandemie wird es in der katholischen Pfarrkirche St. Michael am Samstag, 11. Dezember, um 18 Uhr einen weiteren Firmungstermin geben. Zum Zeitpunkt der Firmung am Christkönigssonntag Ende November war ein Firmand nach Angaben von Pfarrer Klaus Rein aufgrund von durch Corona verursachten Gründen an der Teilnahme verhindert. Domkapitular Peter Hilger bot der Pfarrgemeinde St. Michael an, dass er vor Weihnachten dem Jugendlichen das Sakrament der Firmung spenden wolle, was jetzt in der ersten Sonntagsmesse des dritten Advent – also am Samstagabend – geschehen soll.

Bei diesem Gottesdienst gilt die 3G-Regelung, so dass Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang haben zum Gottesdienst. Ein Ordnerdienst wird die Dokumente kontrollieren. red