Fiat in Einhausen beschädigt und geflohen

Einhausen. In der Nacht zum Sonntag, 11. Dezember, wurde in der Einhäuser Hauptstraße (Höhe Hausnummer 78) ein am Straßenrand parkender schwarzer Fiat Punto beschädigt. Ein derzeit unbekannter Autofahrer streifte laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden an dem Fiat Punto schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen. pol

