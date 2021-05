Kurz vor Beginn der eigentlichen Abrissarbeiten des evangelischen Kindergartens in Einhausen nutzte die Freiwillige Feuerwehr die leerstehenden Räumlichkeiten noch für eine Übung. Rund zwei Dutzend Brandschützer rückten mit Einsatzleitwagen und zwei Löschfahrzeugen in der Martin-Luther-Straße an. Das berichtet Sven Lautenschläger, der bei der Einhäuser Feuerwehr unter anderem für die

