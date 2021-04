Üblicherweise hält die Feuerwehr immer im Januar ihre turnusgemäße Jahreshauptversammlung ab. Für die Jugendlichen, die ihr 17. Lebensjahr vollendet haben, endet dann ihre Zeit in der Jugendfeuerwehr und die förmliche Übernahme in die Einsatzabteilung steht an. Pandemiebedingt konnte die Feuerwehr im laufenden Jahr bislang nicht tagen. Da man aber diesen wichtigen Schritt für die

...