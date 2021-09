Ferienspiele mit über 400 Anmeldungen

Einhausen. Ein großer Erfolg waren die Ferienspiele. Vielerorts gab es wegen Corona auch in diesem Jahr kein Programm, in Einhausen dagegen stellte die Gemeinde mit Unterstützung von Steffi Seitz und vielen Vereinen in Rekordzeit ein Angebot zusammen, das den Pandemie-Auflagen entsprach und bei Familien sehr gut ankam.

Mehr als 400 Anmeldungen wurden für die „Ferien-Aktionswochen“ gezählt, bilanzierte gestern Bürgermeister Helmut Glanzner mit seinen Mitarbeitern Stefan Grimm und Sebastian Burk. Über 120 Teilnehmer nutzten die Angebote.

Insgesamt konnten junge Einhäuser aus mehr als 30 Veranstaltungen wählen. „Die Kinder hatten richtig Spaß“, hat Organisatorin Seitz erlebt. „Viele Kinder haben monatelang in die Röhre geguckt“, erinnerte Stefan Grimm an die strengen Pandemie-Einschränkungen auch für Schulkinder. Man habe deshalb darauf geachtet, vor allem Angebote für die Bewegung draußen zu gestalten. Dafür habe es sehr positive Rückmeldungen auch von vielen Eltern gegeben.

Rund 20 Einhäuser Vereine nahmen sich Zeit für die Einhäuser Kinder und kümmerten sich um einen Ferienspieltag, mehrere Vereine arbeiten auch gemeinsam ein Programmangebot aus. Die Einhäuser im Grundschulalter konnten unter fachlicher Anleitung zum Beispiel die Weschnitz erkunden, verschiedene Sportarten kennenlernen und ihre Heimatregion im Rahmen einer Schnitzeljagd entdecken. Zudem gab es kreative Aufgaben. Aus Klemmbausteinen baute ein junger Einhäuser etwa die Mathildenstraße nach – und vergaß dabei auch die Giggelsfahne nicht.

Problemlos habendie Anmeldungen geklappt, die diesmal online erfolgen mussten. Dies soll 2022 beibehalten werden, auch wenn Corona dann vorbei sein sollte. sch