Ferien-Aktion in Einhausen

Einhausen. In der am kommenden Montag (16.) beginnenden fünften Ferien-Aktionswoche lautet die Aufgabe, einen Teil von Einhausen aus Klemmbausteinen (also beispielsweise aus Lego) nachzubauen. Das kann der Riesengiggel sein, die Weschnitz oder die steinerne Brücke.

Ein Foto des Bauwerks können die Teilnehmer dann bis zum 29. August an ferienspiele@einhausen.de schicken. Die Bauwerke werden dann auf der Homepage und der Facebook-Seite der Gemeinde gezeigt und prämiert. Der Gewinner erhält eine Urkunde und einen Eisgutschein über 20 Euro. red