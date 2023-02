Am Palmsonntag, 2. April, findet in der Evangelischen Kirche in Einhausen ein Gottesdienst mit Feier der Jubelkonfirmation statt. Pfarrerin Beatrice Northe wird den Gottesdienst leiten. Eingeladen dazu sind alle Personen, die in diesem Jahr eines der folgenden Konfirmationsjubiläen feiern können:

Goldene Konfirmation: 50 Jahre, Konfirmation im Jahr 1973

Diamantene

...