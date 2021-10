Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ball-Spiel-Club - Sportverein hatte nach dem Rundenauftakt zum geselligen Abend eingeladen / Am Dienstag Werbeveranstaltung Federweißer-Treff an der Tischtennisplatte in Einhausen

BSC-Vorsitzender Bernhard Glanzner (stehend) hatte die Aktiven zu einem geselligen Federweißer-Abend eingeladen. © Dieter