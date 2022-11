Noch in diesem Jahr würde Bürgermeister Helmut Glanzner gerne den Haushalt 2023 einbringen. Möglich wäre das noch am 13. Dezember bei der letzten Sitzung der Gemeindevertretung in diesem Jahr. Anfang 2023 könnte der Etat dann beraten und beschlossen werden. Je früher das geschieht, desto eher ist die Kommune im kommenden Jahr wieder finanziell handlungsfähig.

Ob der Zeitplan eingehalten

...