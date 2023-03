Ohne Gegenstimme verabschiedete am Dienstagabend die Gemeindevertretung den Haushalt 2023. CDU und SPD votierten mit Ja, die Grünen enthielten sich bei der Abstimmung über die Finanzplanung der Gemeinde.

Der im Dezember von Bürgermeister Helmut Glanzner eingebrachte Etat ist erneut ausgeglichen. Und das zum achten Mal in Folge, wie auch am Dienstag in den Redebeiträgen noch einmal

