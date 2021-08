„Es kommt auf die Daumenhaltung an“

Einhausen. Der Tischtennis-Ferienspieltag des BSC Einhausen in der Mehrzweckhalle erwies sich auch in diesem Jahr bei den Kindern als Renner. Zum ersten Termin ab 15 Uhr hatten sich 15 Mädchen und Jungen in der Halle eingefunden und ab 16.30 Uhr kamen 13 Kinder.

Tischtennis-Trainer Edwin Plyer führte auch die jungen Sportler zunächst in die Grundbegriffe des Tischtennisspiels ein. Um gut spielen zu können, müssten sie den Tischtennisschläger fest in die Hand nehmen, riet er. Wichtig sei dabei die Daumenhaltung.

Die zehnjährige Marleen zeigte Talent beim Tischtennis-Ferienspieltag des BSC Einhausen. © WEINBACH

Um ein Gefühl für den Schläger zu bekommen, sollten die Kinder einen der kleinen Kunststoffbälle auf einem Schläger balancieren wie bei einem Eierlauf. Das funktionierte schon recht passabel. Die Koordination müsse stimmen, damit der Ball nicht herunterfällt. Das werde oft unterschätzt.

Sechs Trainer betreuten die Kinder in der vom BSC-Vorsitzenden Bernhard Glanzner in drei Zonen eingeteilten Halle.

Es gab auch drei Gruppen. In einer davon tobten sich Tischtennis-Anfänger aus. Sie versuchten, mit einem Schläger die kleinen Bälle in ein Korbballnetz zu schlagen.

Wer schon etwas Erfahrung mit dem Sport hatte, durfte an einer der zehn aufgestellten Platten trainieren. „So eine Tischtennisplatte kostet 1200 Euro“, erklärte Bernhard Glanzner.

Die dritte Gruppe spielte immer gegen einen der Betreuer. Da kämpfte Anton (7) mit Robert Gratz, dem Trainer der Hobbyspieler. Vincenzo Quartalaro spielte mit Marie (8). Marleen (10), die sich ein Duell mit Rudolf Walter lieferte, war bereits 2019 beim Tischtennis-Ferienspieltag dabei. Das Spiel mache ihr Spaß. Sie ist Linkshänderin und stellte sich überaus geschickt an. Auch mit der Ausdauer funktionierte es recht gut. Sie habe Talent, stellte der Betreuer fest. Immerhin schaffte es Marleen mit ihrem Spielpartner, 25 mal den Ball hin und her zu spielen. Mit Schmetterbällen lief es noch nicht ganz so gut.

Die Zwillinge Benjamin und Thomas (10) wohnen seit einem Jahr in Einhausen. „Wir sind nur Gelegenheitsspieler“, versicherten sie. Ihr Hobby sei eigentlich der Schachsport. Da hätten sie sowohl mit der Schule als auch mit ihrem Schachverein erfolgreich an verschiedenen Turnieren teilgenommen. Nebenbei betrieben sie auch Kampfsport, verrieten sie. ml

