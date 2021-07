Erstkommunion und Firmung im Herbst

Einhausen. Am 26. September wird in der katholischen Gemeinde St. Michael Erstkommunion gefeiert. Diesen Termin hat jetzt der Pfarrgemeinderat festgelegt. Ausschlaggebend dafür seien der Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen und die aktuellen Dienstvorschriften gewesen, heißt es im Pfarrbrief der Gemeinde. Sieben Kinder werden voraussichtlich an diesem Termin die Erstkommunion empfangen.

Die Firmung findet in St. Michael in diesem Jahr am 21. November statt. Stellvertretend für den Mainzer Bischof Peter Kohlgraf wird dann Domkapitular Peter Hilger das Sakrament spenden. Unmittelbar nach den Sommerferien bietet die Pfarrgemeinde einen Infoabend und ein Anmeldegespräch für den Firmkurs an. Termin ist am 2. September um 19 Uhr und eventuell zusätzlich um 20.30 Uhr im Pfarrzentrum. Anmelden können sich dafür jeweils ein Jugendlicher und eine Begleitperson. Der Firmkurs wird fünf Workshops – beginnend am 11. September–, Gottesdienste und ein Gemeindepraktikum beinhalten. Teilnehmen können Jugendliche ab 15 Jahren. red