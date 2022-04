Nach einer fast zweijährigen Coronapause treffen sich die Landfrauen erstmals wieder zu einem gemeinsamen Abend. Treffpunkt für Mitglieder ist am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr bei der Vorsitzenden Klaudia Knaup am Hofladen in der Hauptstraße 50.

Das Programm ist mit Frühlingshäppchen und Gedichten auf das Aufwachen der Natur ausgerichtet. Weiterhin sind die Landfrauen aufgerufen,

...