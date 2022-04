Spiel und Spaß für Kinder standen im Mittelpunkt einer Oster - Rallye, die am Karsamstag durch die Weschnitzgemeinde führte. Organisatorin Stefanie Seitz hatte eine ähnliche Veranstaltung andernorts erlebt und sich gedacht: So etwas sollte es auch in Einhausen geben.

Gemeinsam mit einem neunköpfigen Team wurde das Vorhaben jetzt in die Tat umgesetzt. Teilnehmen konnten alle Kinder, die

...