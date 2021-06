Ernst Häuser feierte seinen 104. Geburtstag

Einhausen. Ernst Häuser feierte am gestrigen Sonntag seinen 104. Geburtstag. Er ist damit nicht nur der älteste Bürger von Einhausen, wie Bürgermeister Helmut Glanzner bei der Gratulation erklärte, er gehört auch zu den drei ältesten Einwohnern des Kreises Bergstraße.

Helmut Glanzner überreichte nicht nur Glückwunschurkunden der Gemeinde, sondern auch Urkunden des Kreises Bergstraße und von Ministerpräsident Volker Bouffier. Der Rathauschef wünschte dem rüstigen Geburtstagskind, dass er gesund bleibt und trotz einiger körperlichen Einschränkungen weiterhin optimistisch in die Zukunft schauen möge.

Ein Blick auf das Leben von Ernst Häuser zeigt, dass er viel erlebt hat. Geboren wurde er 1917 zu Zeiten des Ersten Weltkriegs in Trais-Münzenberg in der Wetterau – bekannt durch seine Burgruine mit dem Spitznamen „Wetterauer Tintenfass“. Und auch heute noch kann er natürlich den dortigen Dialekt mit dem rollenden „R“ sprechen.

Der heute 104-Jährige erlebte das Ende des Kaiserreichs, wurde Soldat im Zweiten Weltkrieg, überstand die Zeit der Nazi-Diktatur, kam in französische Kriegsgefangenschaft und erlernte dort auch die Sprache des Nachbarlandes. Seine Sprachkenntnisse konnte er in späteren Jahren beim Besuch der Einhäuser Partnerstadt Attichy einsetzen. Die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland als demokratischer Staat war für ihn Meilenstein.

Geboren wurde Ernst Häuser als eines von drei Geschwistern in eine Schreinerfamilie, mit der er 1936 in die Gemeinde Riedrode zog, die dort einen Erbhof übernahm. Er besuchte die Landwirtschafts- und Weinbauschule in Geisenheim, arbeitet auf dem Bau und musste nach einem Betriebsunfall umschulen. So wurde er Angestellter in einem großen Versicherungsunternehmen, engagierte sich im Betriebsrat.

Ernst Häuser heiratete 1949 seine Jugendfreundin Anna Knaup, baute mit ihr ein Haus in Einhausen und fand dort seine neue Heimat. Mit Anna Knaup, die im Jahr 2016 gestorben ist, hatte er zwei Töchter und einen Sohn. Zur Familie gehören mittlerweile drei Enkel und drei Urenkel.

Vielfältig engagiert

Ernst Häuser engagierte sich in verschiedenen Vereinen der Gemeinde, im Gesangverein, beim VdK, im Turnverein und im Versehrtensport. Sein vielfältiges Wirken erstreckte sich aber auch auf das Leben in der evangelischen Kirchengemeinde, deren Entwicklung er maßgeblich beeinflusst hat, wie er jetzt an seinen Geburtstag erzählte.

Bürgermeister Helmut Glanzner bescheinigte ihm, dass er sich in der Geschichte der Gemeinde Einhausen bestens auskennt und dass er deren Entwicklung im Laufe von 70 Jahren maßgeblich mit beeinflusst habe. Ernst Häuser war immer auch ein Macher gewesen. Das zeigt sein jahrzehntelanges Engagement in Vereinsvorständen und im Kirchenvorstand. Da ist ihm die Entwicklung des Kirchengebäudes mit dem auf den Bürgersteig ragenden Turm noch gut in Erinnerung. Das Gießen der Kirchenglocke habe er miterlebt und den Transport der fertigen Glocke. Die wurde mit dem Zug nach Lorsch gebracht, erzählt Ernst Häuser. Dort habe sie „Heini“ Hedderich mit seinem Pferdewagen abgeholt und in einer Prozession nach Einhausen transportiert.

Ernst Häuser liest regelmäßig den Bergsträßer Anzeiger, auch wenn sein Augenlicht schwächer wird, wie seine Tochter berichtet. Er interessiert sich nach wie vor für das Tagesgeschehen und verfolgt gerne Sportsendungen im Fernsehen. Der Senior wird im eigenen Haus von seiner Familie versorgt und betreut. Auch, wenn er mit eingeschränkter Mobilität nicht mehr so beweglich ist, unternimmt er täglich noch Spazierfahrten im Rollstuhl.

Während der Corona-Zeit fehlten ihm die Kontakte zu seinen Mitmenschen. Im Juli wird er jetzt zum zweiten Mal gegen das Virus geimpft. Ernst Häuser freut sich, dass er jetzt durch den schwindenden Lockdown wieder seine Bekannten treffen kann. Das zeigte sich jüngst, als er das wiedereröffnete „Plauderstündchen“ der evangelischen Kirchengemeinde besucht hatte. Man kann den Eindruck gewinnen, dass der Jubilar trotz seiner 104 Jahre und leichter körperlicher Einschränkungen noch „mitten im Leben“ steht.