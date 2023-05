Erinnerungen an Heinz Rühmann in Einhausen

Das Archivbild aus dem Jahr 1956 zeigt den Schauspieler Heinz Rühmann in der Rolle des "Hauptmann von Köpenick". Der berühmte "kleine Mann" des deutschen Kinos wäre am 7.3.2002 100 Jahre alt geworden. Zunächst debütierte der 1902 in Essen geborene Sohn eines Gastwirts am Theater. Der Durchbruch zum Filmstar gelang ihm 1930 mit "Die Drei von der Tankstelle". Zu seinen größten Erfolgen gehört zweifellos auch "Die Feuerzangenbowle" (1944). Heinz Rühmann wirkte in über 100 Filmen mit, blieb aber gleichzeitig auch immer dem Theater verbunden. Er starb am 3. Oktober 1994 in Berg am Starnberger See. dpa (zu dpa-KORR: "Deutschlands Lieblingsschauspieler - Heinz Rühmann zum 100." vom 28.02.2002, nur s/w) +++ dpa-Bildfunk +++

