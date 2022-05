Elf junge Einhäuser wurden konfirmiert

Einhausen. Die Konfirmation ist für die evangelische Kirchengemeinde Einhausen einer der feierlichen Höhepunkte des Kirchenjahrs. Am vergangenen Sonntag wurden elf Jugendliche im festlichen Gottesdienst von Dekan Arno Kreh nicht in Einhausen, sondern in der Schwanheimer Kirche gesegnet und durften erstmals am Abendmahl teilnehmen.

Bevor die Konfirmanden aber zum ersten Mal an den Tisch des Herrn treten durften, lag ein Jahr intensiver Vorbereitung hinter ihnen. Gemeinsam mit Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim bereitete man sich an mehrere Wochenenden intensiv auf diesen ganz besonderen Tag vor. Fehlen durften dabei auch nicht die traditionellen Konfiwochenenden in der evangelischen Jugendbildungsstätte im Kloster Höchst und auf der Burg Hohensolms. Vorbereitet wurden die Jugendlichen auf den wichtigen Tag von Jugendreferentin Ulrike Schwahn und den Teamern Leni Hofmeyer, Rebecca Kaußen, Maja Rothermel sowie von Jannik Bletzer. Musikalisch gestaltet wurde der feierliche Gottesdienst in der Mollerkirche vom Singkreis Schwanheim. Unser Bild zeigt die Einhäuser Konfirmanden zusammen mit Schwanheimern Konfirmanden, die bereits eine Woche zuvor zur Konfirmation gingen.

Aus Einhausen wurden am Sonntag konfirmiert: Florian Bär, Eleni Bongartz, Leo Gärtner, Felix Keiper, Marie Kulhanek, Benjamin Laupp, Noah Lehnberg, Jannis Minnig, Mia-Sophie Neef, Olivia Schranz, Madeleine Würsching. zg/Bild: Neu

