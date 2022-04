Das Haus Peterstraße 18-20 (Bildmitte) soll abgerissen und durch ein dreigeschossiges Gebäude mit zwölf Sozialwohnungen ersetzt werden. Anwohner kritisieren unter anderem, dass sich eine Immobilie in dieser Größe nicht in die umgebende Bebauung einfügen würde. Gegen eine Nutzung als Standort für Sozialen Wohnraum richtet sich der ans Rathaus gerichtete Einwand ausdrücklich nicht. Die Panoramaaufnahme führt zu einer optischen Biegung der in Realität gerade verlaufenden Peterstraße.

© Keller