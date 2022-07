Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Musik Einst bei "The Voice of Germany", jetzt beim Sommer-Open-Air in Einhausen

Vom 19. bis zum 21. August verwandelt sich der Hallenbad-Platz in Einhausen zum Festival-Gelände. Livemusik gibt es an drei Tagen von DNS, Luzifa, Fabelhaft und dem Mädchen mit dem Kontrabass.