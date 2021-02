Einhausen. Die Frage, wie man den Flächenverbrauch künftig verringern kann, drängt immer stärker auf die politische Agenda. Alle drei Parteien, die am 14. März in Einhausen zur Wahl stehen, haben sich das Thema auf die Fahnen geschrieben. Konsequent war es da nur, dass die Fraktionen bei der letzten Sitzung der Legislaturperiode gemeinsam beantragten und einstimmig beschlossen, dass sich Einhausen einer von der Biodiversitätskonferenz Bergstraße verfassten Resolution für Einhausen anschließt. „Flächenverbrauch tatsächlich begrenzen“ ist das von der Arbeitsgruppe Flächenschutz erarbeitete Papier betitelt, dem im Januar bei der 2. Biodiversitätskonferenz eine große Mehrheit der Teilnehmer zugestimmt hatte.

Die Biodiversitätskonferenz sieht demnach für den Landkreis Bergstraße „dringenden Handlungsbedarf für sofortige, konkrete Maßnahmen zum Schutz des Bodens und gegen dessen fortschreitende Zerstörung durch Flächenversiegelung“. Kernaufgabe sei es, die Bebauung offener Flächen zu reduzieren und baldmöglichst zu beenden. Damit soll die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung vom Flächenverbrauch entkoppelt werden. Im Anschluss sind beispielhaft Maßnahmen auf übergeordneter Ebene sowie auf den Kreis- und Gemeindeebenen aufgeführt.

Welche Maßnahmen den Gemeinden beispielhaft vorgeschlagen werden Die Gemeinde praktiziert den Grundsatz der Innenentwicklung vor Außenentwicklung konsequent. Die Gemeinde setzt sich zeitliche Ziele auf dem Weg zu weniger Flächenverbrauch bis hin zur Flächenkreislaufwirtschaft. Im Zuge der innerörtlichen Verdichtung nimmt die Gemeinde die Aufgabe an, innerörtliches Grün zu erhalten. Die Gemeinde erstellt ein Kataster für Wohnungsleerstände und potenzielle Wohnungsleerstände. Die Gemeinde informiert über den Nutzen des Bodenschutzes. Die Gemeinde prüft eine Lenkung der Freizeitaktivitäten im Außenbereich mit dem Ziel, dass wertvolle Bereiche für den Erhalt der Biodiversität und Vernetzungsstrukturen entlastet werden. Die Gemeinde erstellt ein Kataster für Gewerbebrachen und Baulücken. Die Gemeinde setzt für Gewerbe-Neubauten eine Verpflichtung zum Rückbau nach Nutzungsaufgabe fest. Die Verpflichtung geht jeweils auf Nachnutzer über. Die Gemeinde tritt dem „Bundesbündnis Bodenschutz“ bei. Die Gemeinde bemüht sich aktiv um ein attraktives Ortszentrum und vermeidet den „Donut-Effekt“, also die Ansiedlung von Einkaufsparks am Ortsrand bei gleichzeitiger Verödung des Zentrums. Die Gemeinde baut eine Wohnungstauschbörse auf. Die Gemeinde mietet leerstehende Wohneinheiten an und vermietet sie an Wohnungssuchende weiter. Die Gemeinde fasst bei der Wohnbebauung generationenübergreifende Wohnprojekte ins Auge. Bei der Ausweisung von Gewerbeflächen wird mehrstöckiges Bauen und ein „Stapeln“ von Nutzungsformen praktiziert. Das Aufstocken von Wohngebäuden im Bestand wird unterstützt. Die Gemeinde führt eine Kampagne „Naturnahes kommunales Grün“ für Gewerbe und Einwohner durch. Ziel ist insbesondere die Vermeidung von Schottergärten. Die Gemeinde erstellt eine Kosten-Nutzen-Analyse für die Erschließung von neuer Siedlungsfläche und bewertet die finanziellen Rahmenbedingungen – getrennt für Wohnen und Gewerbe. In der Regionalversammlung ergreifen die Gemeindevertreter die Initiative für einen ambitionierten Flächen- und Bodenschutz in ganz Südhessen. red

Mit der Verabschiedung der Resolution für Einhausen, nimmt sich die Gemeinde vor, mindestens drei dieser Vorschläge umzusetzen und „zeitnah weitere Schritte einzuleiten, um die Ziele so rasch wie möglich zu erreichen“. Florian Schumacher (CDU), der den Antrag bei der Sitzung des Ortsparlaments im Namen aller Fraktionen begründete, sieht Einhausen bei dem Thema an der Spitze im Kreis. Als einzige Kommune könne man darauf verweisen, dass Vertreter aller Fraktionen und der Bürgermeister bei der 2. Biodiversitätskonferenz anwesend waren. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Schumacher. Auch bei dem jetzt erfolgten Beschluss sei man ganz vorne dabei. In den meisten Kommunen soll die Resolution erst nach der Kommunalwahl zum ersten Mal auf die Tagesordnung kommen.

Ähnlich wie beim künftigen Landschaftspflegeverband, bei dem sich Weschnitzgemeinde auch sehr früh für einen Beitritt entschieden hatte, handele man auch diesmal wieder „sehr zukunftsorientiert“.

Konkret wird es nach der Wahl

Konkrete Maßnahmen werden aber auch erst nach der Wahl von der dann neu zusammengesetzten Gemeindevertretung in die Wege geleitet. Der künftige Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss soll die in dem Papier aufgeführten Umsetzungsbeispiele „auf Einhausen zuschneiden und gegebenenfalls ergänzen“.

Anschließend soll die Resolution noch einmal von den Einhäuser Parlamentariern in ihrer endgültigen Form für die Weschnitzgemeinde verabschiedet werden.

Doch warum das alles? Nach Einschätzung der Biodiversitätkonferenz haben die Bemühungen der Politik, die „ungebremst fortschreitenden Flächenversiegelung“ durch gesetzliche Regelungen und Vorgaben zu minimieren, bisher nur sehr begrenzten Erfolg.

Der aktuelle Flächenverbrauch in Deutschland ist laut den Erläuterungen in der Resolution fast doppelt so hoch wie der von der Bundesregierung inzwischen für 2030 angestrebte Wert von höchstens 30 Hektar am Tag. Dies gelte auch für Hessen. Damit sei auch das Ziel der Bundesregierung, den Übergang zur Flächenkreislaufwirtschaft – auch bekannt als „Nettonull-Flächenverbrauch“ – bis spätestens 2050 zu erreichen, gefährdet.

Um das Problem grundsätzlich und wirksam anzugehen, seien weitere gesetzliche Veränderungen hilfreich und notwendig. Dazu hätten Kommunalpolitiker jedoch häufig nicht die notwendigen Kompetenzen. Zudem stünden sie „oft vor dem Dilemma, unterschiedliche Anliegen und Interessen auszubalancieren“. Leider gerate dabei das Ziel, den Flächenverbrauch zu minimieren, oft in Vergessenheit.