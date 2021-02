Einhausen. Zustimmend nahm man in Einhausen im vergangenen Sommer zur Kenntnis, dass die Weschnitzgemeinde im Entwurf zum überarbeiteten Landesentwicklungsplan Hessen (LEW) dem Mittelzentrum Bensheim zugeordnet wurde. In einer neuen Version der Planung wurde das jetzt aber noch einmal geändert. Jetzt soll Einhausen doch planerisch zu Lorsch gehören. Die Nachbarstadt soll – wie berichtet – gegen ihren Willen zusammen mit Bürstadt und Lampertheim ein „Mittelzentrum in Kooperation“ bilden. In Lorsch hatte man erfolglos darauf hingewiesen, dass die Stadt eine viel stärkere Verflechtung mit Bensheim und Heppenheim besitzt. Dass Einhausen gleichzeitig Bensheim zugeordnet wird, löste hier noch größeres Kopfschütteln aus.

Kopfschütteln im Ausschuss

Nach dem neuesten Entwurf des LEP ist es jetzt an den Einhäusern, sich gegen die Planung des Landes zur Wehr zu setzen. Und dabei stößt insbesondere der Verbund ins Ried sauer auf. „Unser Mittelzentrum ist nicht Lampertheim“, sagt Bürgermeister Helmut Glanzner bei der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschusses (BUG). Dort wurde eine Stellungnahme der Gemeinde beraten. Beschlossen werden musste das Papier nicht mehr, denn aufgrund der auf den 12. Januar festgelegten Abgabefrist wurde das Schreiben bereits am 17. Dezember vom Gemeindevorstand abgesegnet und nach Wiesbaden übermittelt.

„Die jetzt vorgenommene Zuordnung zum Mittelbereich der Stadt Lorsch wird kritisch gesehen, da sie nicht die tatsächlichen Lebensverhältnisse berücksichtigt, insbesondere hinsichtlich der Verflechtungen im Bereich der Arbeitsplatzpendler, der Schülerverkehre und auch der Nutzung der mittelzentralen sonstigen Infrastruktur“, heißt es in der Stellungnahme. Die Gemeinde verweist dabei auf eine „Studie zur empirischen Überprüfung der Zentralen Orte in Hessen“ und auf die statistischen Daten für die Weschnitzgemeinde. Daraus ergebe sich eindeutig die zutreffende Zuordnung zum Mittelzentrum Bensheim.

Kein Pferdegespann mehr

Nach Einschätzung des Einhäuser Gemeindevorstandes ist „kein Grund erkennbar, warum das Land hier den eigenen Daten nicht vertraut und eine unbegründete andere Zuordnung trifft“. Eingeräumt wird, dass die Verflechtungen zu Lorsch aufgrund der räumlichen Nähe zwar historisch enger als die zu Bensheim gewesen seien. „In Zeiten, in denen das Pferdegespann das schnellste Transportmittel war, war diese Zuordnung sicher richtig“, heißt es in der Stellungnahme leicht süffisant. In den letzten Jahrzehnten hätten sich diese Verflechtungen allerdings anders entwickelt.

Verwiesen wird insbesondere auf den Bereich Bildung. Nach Abschluss der Grundschule würde der überwiegende Teil der Einhäuser Kinder und Jugendlichen auf eine der weiterführenden Schulen in Bensheim wechseln. Zum alltäglichen Einkauf würden die Bewohner der Weschnitzgemeinde „vor allem in die Einzelhandelsgeschäfte und Märkte in Einhausen“ aufsuchen. Um sich mit Waren für den „mittel- und langfristigen Bedarf“ einzudecken würden die meisten jedoch nach Bensheim, „wenn nicht gleich in die nächstgelegenen Oberzentren“ fahren.

Auch der von Einhausen aus am schnellsten mit öffentlichen Verkehrsmittelns erreichbare Bahnhof sei der in Bensheim, „da hier direkte Busverbindungen bestehen“. Diese guten und direkten Anbindungen werden als ein „Beleg für die stärkere Verbindung der Gemeinde Einhausen nach Bensheim“ angeführt.

Wie auch immer die Zuordnung im Regionalplan ausfallen wird: Größere Auswirkungen erwartet man im Rathaus nicht. In der Stellungnahme geht man davon aus, dass sich in der Praxis keine relevanten Vor- oder Nachteile für die eigene Gemeindeentwicklung ergeben werden.

Daher werde man, sofern auf die Einwendungen nicht eingegangen wird, „die neu getroffene Flächenaufteilung widerstrebend“ zur Kenntnis nehmen.

Ausschussvorsitzender Florian Schumacher konnte zumindest damit trösten, dass nicht nur in Einhausen über die Planung der Kopf geschüttelt werde. „Gorxheimertal wird dem Mittelzentrum Heppenheim zugeordnet. Dabei bestehen dort fast alle Verbindungen nach Weinheim“, sagte er. Ein Ausschussmitglied mutmaßte spöttisch, dass wohl bei der Erstellung der Planung „zu viel Rotwein im Spiel“ gewesen sei.

Und das auch, weil nach Auffassung der Gemeinde die Prognose der Bevölkerungsentwicklung für den Kreis Bergstraße und für die Kommunen in Südhessen nach wie vor insgesamt zu niedrig ist.

Das könnte konkrete Auswirkungen haben. Der Siedlungsdruck und Wohnraummangel in Südhessen werde im Landesentwicklungsplan nicht zutreffend abgebildet, heißt es in der Stellungnahme. In Einhausen geht man davon aus, dass es auch in den kommenden Jahren „eher zu einer Verschärfung der Wohnraumsituation und stark steigenden Boden- und Immobilienpreisen“ kommen wird.

Soziales Gefüge gefährdet

Der Gemeindevorstand sieht laut der aktuellen Stellungnahme „in diesem Zusammenhang das soziale Gefüge innerhalb der Gemeinde gefährdet“. Die Wohnraumversorgung für sozial oder wirtschaftlich schlechter gestellte Bürger werde nur bei entsprechenden Wohnraumförderungsprogrammen auf Dauer gewährleistbar sein.

Die Gemeinde fordert das Land daher auf, „bereits auf Ebene des Landesentwicklungsplans entsprechende Überlegungen zur Förderung der Wohnraumversorgung in den Landesteilen mit zu erwartendem starkem Zuzug anzustellen“. Das würde nach Auffassung der Gemeinde Einhausen ganz Südhessen betreffen.

Die Gemeinde Einhausen sehe sich hier auch in der Verantwortung, benötige aber einen angemessenen planungsrechtlichen Rahmen und Spielraum zur Schaffung des benötigten Wohnraums.