Einhausen. Ihren 80. Geburtstag feierte am Freitag Hedwig Heger. Die Jubilarin wurde mit dem Mädchennamen Schneller in Lorsch geboren. Zu ihrem runden Geburtstag gratulierte in der Waldstraße unter anderem ihre Familie. tz/Bild: Lotz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1