Einhäuser Weihnachtsmarkt fällt Corona zum Opfer

Einhausen. Der für das dritte Adventswochenende in Einhausen geplante Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Diesen Beschluss des Gemeindevorstandes gab gestern Bürgermeister Helmut Glanzner bekannt. Lange war man im Rathaus zuversichtlich gewesen, dass der Budenzauber auf dem Juxplatz wird stattfinden können. Notfalls wollte man zur Entzerrung von Publikumsströmen die umliegenden Straßen noch mitnutzen. Doch angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung sind die Planungen allesamt Makulatur.

„Die Gesundheit hat im Mittelpunkt zu stehen“, sagt Glanzner. Die Kommune müsse da mit gutem Beispiel vorangehen. Mit Blick auf die Planungssicherheit der Beteiligten habe man mit einer Entscheidung nicht noch länger warten wollen. „Die Standbetreiber müssen ja wissen, ob sie Glühwein und Würste einkaufen müssen“, so der Bürgermeister. Bereits angelaufen ist der Losverkauf für die Weihnachtsmarkttombola der Wirtschaftsvereinigung. „Wer bereits Lose erworben hat, soll diese am besten bis zum Dezember 2023 aufheben. Sie kommen dann im kommenden Jahr mit in die Lostrommel“, erklärt Bürgermeister Glanzner. Wer wolle, könne die Lose aber auch zurückgeben.

Festliche Beleuchtung

Ganz ohne weihnachtlichen Glanz müssen die Einhäuser aber dennoch nicht auskommen. Mit Beginn der Adventszeit soll auch die Ortsmitte wieder in festlichem Licht erstrahlen. Nach dem Alten Rathaus und der Bücherei ist geplant, dass auch die Platanen vor dem Rathaus beleuchtet werden.

Und natürlich wird es auch wieder Weihnachtsbäume in der Weschnitzgemeinde geben. Aufgestellt werden sie mit dem Hubsteiger am kommenden Donnerstag auf dem Juxplatz und hinter der steinernen Brücke. kel

