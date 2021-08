Einhäuser SPD wird 75 Jahre alt

Einhausen. Die SPD Einhausen gibt es in diesem Jahr seit 75 Jahren. 1946 spaltete sich der Ortsverein Kleinhausen von den Lorscher Sozialdemokraten ab. Der genaue Jahrestag der Eigenständigkeit ist zwar erst am 3. Oktober. Mit Blick auf die Pandemie wird das Jubiläum jedoch schon am 5. September gefeiert. Verbunden ist der offizielle Festakt mit dem Familienfest des SPD Unterbezirks.

Los geht es um 11 Uhr auf dem TV-Sportplatz am Jägersburger Wald. Um gegen eventuelle Widrigkeiten des Wetters gerüstet zu sein, wird dort ein großes Zelt aufgestellt. Neben einem Rückblick auf die Geschichte der örtlichen Sozialdemokraten wird es auch Ehrungen für langjährige Mitglieder geben. Einige Genossen, die ausgezeichnet werden, gehören seit 50 Jahren der Partei an.

Anschließend soll fröhlich gefeiert werden. Es gibt Würstchen und Steaks vom Grill. Kinder können auf einer Hüpfburg toben oder beim Basteln kreativ werden.

„Natürlich werden wir die Corona-Hygieneauflagen beachten“, betont SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reimund Strauch. Es gelten die „3G-Regeln“ – geimpft, genesen oder aktuell getestet. Registrieren können werden sich Besucher unter anderem mit der Luca-App.

Hauptversammlung am Mittwoch

Am morgigen Mittwoch, 25. August, lädt der SPD-Ortsverein um 20 Uhr zu seiner Jahreshauptversammlung ins Bürgerhaus ein. Turnusgemäß stehen in diesem Jahr Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Als Gast wird der Bergsträßer SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter anwesend sein. Auch hier gelten die „3G-Regeln“.