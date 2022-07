Die Gemeinde Einhausen wird ein eigenes Klimaschutzkonzept erstellen. Das hat die Gemeindevertretung bei ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause am vergangenen Dienstagabend beschlossen. Schon in achteinhalb Monaten, also am 1. April, soll ein erster Entwurf vorliegen. In der ersten Sitzungsrunde 2023 soll dem Ortsparlament bereits ein Zwischenbericht über den aktuellen Stand der

...