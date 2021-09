Am Sonntag (19.) wird Katrin Hildenbrand in einem feierlichen Gottesdienst aus ihrem Dienst als Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Einhausen verabschiedet. Er beginnt um 10 Uhr in der Kirche und wird mit Bild und Ton auch in den Kirchgarten übertragen.

Im Anschluss an Gottesdienst und Grußworte lädt die Kirchengemeinde zum Gemeindefest ein, wegen Corona in etwas kleinerem

...