In manchen Phasen wachsen Kinder sehr schnell aus ihren Kleidern. Und dann? Die Teile sind noch gut in Schuss und haben auch einiges an Geld gekostet. So entscheiden sich viele Eltern, sie an andere Familien weiter zu verkaufen.

Kaum getragen – schon zu klein

Vanessa Kreitner und Susanne Boor hatten nun wieder einen Kindersachenbasar in der Mehrzweckhalle organisiert. Mit im

...