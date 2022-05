Das Einhäuser Gewerbegebiet Nord II nimmt Formen an, zumindest das westlich gelegene kleinere erste Teilstück des insgesamt 2,5 Hektar großen Areals am Waldrand. In der verlängerten Friedhofstraße laufen aktuell die Erschließungsarbeiten. Der Verlauf des künftigen Erich-Kästner-Wegs ist bereits erkennbar. Außerdem die ersten drei Parzellen, auf denen sich künftig Unternehmen ansiedeln

...