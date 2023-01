Am ersten Babbel-Stammtisch des Vereins für Heimatgeschichte Einhausen im Jahr 2023 nahmen nur wenige Menschen teil. „Es fehlen vor allem junge Menschen, die sich für die Geschichte der Weschnitzgemeinde interessieren“, bemerkte der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Kurt Müller.

In trauter Runde wurden in der Gaststätte „Altes Rathaus“ im Gespräch Erinnerungen wach an vergangene

...