Einhäuser Georgsgiggel überreichen Friedenslicht

Einhausen. Die Einhäuser Georgsgiggel beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder an der Friedenslichtaktion der Pfadfinder. Sie wird 2021 zum 28. Mal in Deutschland durchgeführt und steht diesmal unter dem Motto: „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Seit 1994 erhalten es in Deutschland auch „alle Menschen guten Willens“, wie es in der Ankündigung heißt. Das Friedenslicht wird jedes Jahr durch ein anderes „Friedenslicht-Kind“ in der Geburtsgrotte von Jesus in Bethlehem entzündet und dann mit dem Flugzeug nach Wien gebracht.

Auch in diesem Jahr machen die Einhäuser Pfadfinder mit, gab jetzt Lisa Förster, Gruppenleiterin der Jungpfadfinder, bekannt. Sie haben das Licht in Heppenheim abgeholt. Es soll die Menschen an die weihnachtliche Botschaft erinnern und an den Auftrag, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen. Gerade in Zeiten von Corona sei das Licht für viele Menschen auch ein zusätzlicher Hoffnungsschimmer im wahrsten Sinne des Wortes und schafft eine unsichtbare Verbindung.

Die Pfadfinder Einhausen verteilen am heutigen Dienstag von 18 bis 20 Uhr am Pfarrzentrum in der Rheinstraße wieder das Friedenslicht. © Weinbach

Die Aktion wird auch beim Friedenslicht-Gottesdienst am 18. Dezember um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael eine Rolle spielen. Die Pfadfinder freuen sich auf alle Menschen, die diesen Gottesdienst mit ihnen zusammen feiern möchten. Wegen Corona wird um eine Voranmeldung zum Gottesdienst gebeten.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Licht am heutigen Dienstag (14. Dezember) am Pfarrzentrum in der Rheinstraße 8 abzuholen. Die Georgsgiggel stehen von 18 bis 20 Uhr bereit und verteilen das Licht. Wer es mit nach Haus nehmen möchte, sollte eine geeignete Laterne mitbringen, damit die Flamme nicht erlöscht. ml

