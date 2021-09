Ein großer Erfolg waren die Ferienspiele. Vielerorts gab es wegen Corona auch in diesem Jahr kein Programm, in Einhausen dagegen stellte die Gemeinde mit Unterstützung von Steffi Seitz und vielen Vereinen in Rekordzeit ein Angebot zusammen, das den Pandemie-Auflagen entsprach und bei Familien sehr gut ankam.

Mehr als 400 Anmeldungen wurden für die „Ferien-Aktionswochen“ gezählt,

...