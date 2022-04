EInhäuser Delegation fährt nach Attichy

Einhausen. Interessierte Einhäuser können sich bei der Gemeinde für die Bürgerfahrt nach Attichy anmelden. Vom 10. bis 12. Juni geht es in die französische Partnerstadt, mit der Einhausen seit 30 Jahren verschwistert ist. Teilnehmen kann laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus jeder, der Attichy persönlich erleben möchte. Die An- und Rückreise erfolgt mit dem Bus. Es soll ein „buntes und ereignisreiches Rahmenprogramm“ vor Ort organisiert werden. Weitere Infos zur Bürgerfahrt gibt auch der Partnerschaftsverein, der per E-Mail kontaktiert werden kann: info@partnerschaftsverein-einhausen.de . red

