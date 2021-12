Einhausen. Letztmals in diesem Jahr wird eine Bürgermeister-Sprechstunde in Einhausen angeboten. Termin ist am kommenden Donnerstag, 9. Dezember.

Die Sprechstunde mit Bürgermeister Helmut Glanzner findet – unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln – in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Einhäuser Rathaus statt.

Anmeldungen hierzu können ab dem kommenden Montag, 6. Dezember erfolgen. Sie werden unter der Telefon-Nummer: 06251/960 2502 entgegengenommen, heißt es aus dem Rathaus. red