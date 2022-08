Rechtzeitig retten konnte das Ehepaar Mayer in Einhausen diese Gottesanbeterin. „Wir haben zwei Katzen, die keine Freigänger sind, wohnen im ersten Obergeschoss und wurden am 4. August damit konfrontiert, dass eine unserer Katzen in der Wohnung rumbalgte und etwas in den Pfoten hielt“, berichtet BA-Leser Bodo Mayer.

Seine Frau sei als erstes darauf aufmerksam geworden.

...